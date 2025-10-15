Meteoroloji açıkladı: Son 55 yılın en sıcak Eylül aylarından biri yaşandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 2025 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklığı 21.7 derece olarak ölçüldü. 2025 Eylül'ü, son 55 yılın en sıcak 11'inci ayı olarak kayıtlara geçti. Bugün ise hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmezken, bu hafta sıcaklıklar düşmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Eylül ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 1991-2020 normalleri eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 dereceyken, 2025 Eylül ayında 0.8 derecelik artışla 21.7 dereceye yükseldi.
Bu değer, son 55 yılın en sıcak 11'inci eylül ayı olarak kayıtlara geçti.
EN YÜKSEK SICAKLIK CİZRE'DE
Öte yandan, Türkiye'de iklim değerlendirilmesinde kullanılan 220 istasyonda eylül ayında sıcaklık değerleri ölçüldü. Buna göre, Akdeniz Bölgesi’nin geneli, Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Ayvalık, Dikili, Manisa, Uşak, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Marmaris, Uzunköprü, İpsala, Burhaniye, Bergama, Gediz, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli ve Yatağan çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti.
2025 yılı Eylül ayında ekstrem sıcaklıklar, sıfırın altında 2,4 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Cizre'de ölçüldü.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul bulutlu, yerel yağmur da görülecek ve hava sıcaklığı 19 derece. Ankara az bulutlu 18 derece, İzmir güneşli 24 derece, Bursa 19, Antalya güneşli 28 derece.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi.
ÖNÜMÜZDEKİ 5-6 GÜNE DİKKAT!
Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 5-6 gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde çoğunlukla havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.
Çelik, yüksek kesimlerde yağan karın bu mevsim için normal olduğunu ve kar yağışının görüldüğü yerlerin rakımının 2 bin metre üzerinde bulunduğunu belirtti.
Ayrıca Çelik, ilerleyen günlerde kar yağışlarının mevsim normalleri çerçevesinde daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını ifade etti.
