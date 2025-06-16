Meteoroloji bölge bölge uyardı: 13 ilde sağanak
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 13 kentte sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerede hava açık, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre çarşamba günü tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak sıcak hava dalgası öncesi bugün havasıcaklıkları mevsim normallerinde olacak.
Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Osmaniye, Hatay, Çankırı, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Kars, Van'da yerel ve kuvvetli sağanak görülecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İzmir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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