Meteoroloji bölge bölge uyardı: 13 ilde sağanak

MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İzmir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.