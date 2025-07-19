Meteoroloji bu illeri uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji bu illeri uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...