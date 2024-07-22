Meteoroloji bu saatlere dikkat çekti! Yüksek sıcaklık uyarısı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara yüksek sıcaklık konusunda uyarıda bulundu.
BU SAATLERE DİKKAT!
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
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