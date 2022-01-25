Meteoroloji duyurdu: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü başlayan ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 15:49 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 16:00

Meteoroloji duyurdu: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

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'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor.

'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı devam edecek.

Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı.

KAR GİDİYOR, YAĞMUR GELİYOR

Kent genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmin raporu. Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmin raporu.

CUMADAN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTIYOR

Bu arada Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağını açıkladı.

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