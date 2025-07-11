Meteoroloji: Ege Bölgesi'nde sıcaklık artacak

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak artacağını bildirdi.

Meteoroloji: Ege Bölgesi'nde sıcaklık artacak

2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren genelinde artaacağını duyurdu.

Kuzey kesimlerde 2 ila 3, güney kesimlerde 4 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

12 Temmuz ila 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklığının İzmir'de 39, Aydın'da 41, Manisa'da 40, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 35 derece olacağı bildirildi.

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