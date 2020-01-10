Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu: İstanbul'da sis etkili oluyor, yurt genelinde yağmur etkisini kaybetti

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



10 Ocak 2020 - (Cuma)

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/h80KG3eaBM — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 10, 2020

RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(10 - 16 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/P1fV9Vq2H6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 9, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve boğaz geçişini engelleyen sis akşam saatlerinde de etkili olacak.

Pazar günü Trakya'dan başlayarak Marmara Bölgesi tekrar şiddetli yağışın etkisi altına kalacak.

Hafta sonu İstanbul ise Cumartesi günü hafta boyunca görülen hava sıcaklığının üstüne çıkarak parçalı bulutlu ve 10 derecelik sakin bir hava ile karşılacak. Pazar günü gün içerisinde ise yağış bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 17

Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8



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