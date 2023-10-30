Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) 48 personel alımı yapacak (Başvuru tarihleri ve şartları)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı paylaştı. Yapılan açıklamada; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 42 adet sözleşmeli Destek Personeli (41 adet Temizlik Görevlisi – 1 adet Şoför) ve 6 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 48 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.



MGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 30/10/2023 – 13/11/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.