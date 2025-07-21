Meteoroloji iki ili uyardı: Gök gürültülü yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan ve Artvin çevrelerine yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji iki ili uyardı: Gök gürültülü yağış geliyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son yapılan değerlendirmelere ve radarından alınan verilere göre, ilerleyen saatlerde Ardahan ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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