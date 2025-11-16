Meteoroloji il il uyardı: Kar, yağmur, sis...
16.11.2025 07:31
NTV - Haber Merkezi
Meteorolojik verilere göre doğu illerinde kar ve sağanak yağmur bugün de devam edecek. Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı yurdun iç ve batı kesimlerinde ise sis görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre: yurdun kuzey doğu, iç ve doğu kesimlerinde yağışlar bugün de devam edecek.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış görüleceğini açıklayan MGM, Şırnak, Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yaptı.
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 14 derece.
- İstanbul 17 derece.
- Denizli 20 derece.
- İzmir 23 derece.
- Adana 22 derece.
- Ankara 14 derece.
- Samsun 17 derece.
- Malatya 11 derece.
- Diyarbakır 13 derece.
- Gaziantep 15 derece.