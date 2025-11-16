Meteoroloji il il uyardı: Kar, yağmur, sis...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre: yurdun kuzey doğu, iç ve doğu kesimlerinde yağışlar bugün de devam edecek.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış görüleceğini açıklayan MGM, Şırnak, Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yaptı.

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis bekleniyor.