Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den edinilen son dakika bilgilerine göre Salı sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış etkili olacak

'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Meteoroloji'nin açıklamasında Salı sabahı saat 07.00'den 12.00'a kadar sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğin bildirildi.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış etkili olacak - 1

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