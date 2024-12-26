Meteoroloji peş peşe uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinin akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları buzlanma ve çığ uyarısı yaparak “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” dediler.