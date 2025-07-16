Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yeni uyarı yayımladı.



Bugün saat 15.00-19.00 saatleri arasında özellikle Ankara'nın merkez, kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.



Meteorolojinin uyarılarının ardından Valilik'ten de yeni uyarı geldi.



Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.