Meteoroloji: Sıcak hava bunaltacak

Meteorolojinin günlük tahminlerine göre yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Hafta sonu kuzey bölgeler serinleyecek.

Meteoroloji: Sıcak hava bunaltacak

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre 'nin büyük bölümünde gün boyu hava açık olacak.

Bugün öğle saatlerinden sonra Trakya, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yer yer 37 dereceyi bulacak.

Meteoroloji: Sıcak hava bunaltacak - 1

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Haziran 2025 Pazar İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°. 23 Haziran 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 24 Haziran 2025 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

20

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

20

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

26

/

19

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

18

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

20

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