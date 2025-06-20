Meteoroloji: Sıcak hava bunaltacak

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.