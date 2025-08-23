Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklar "normale" dönüyor
Son tahminlere göre; ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inecek.
Yaz aylarının son günlerinde sıcak havalar etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre sıcaklıklar yarından itibaren nispeten düşüşe geçiyor.
Yarın kuzey kesimlerde sağanak yağış var.
Bugün ise yurt genelinde termometreler mevsim normallerinin üzerine gösterecek.
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Balıkesir 35 derece.
- Edirne 34 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 35 derece.
- İzmir 35 derece.
- Manisa 39 derece.
- Adana 36 derece.
- Antalya 31 derece.
- Ankara 34 derece.
- Samsun 34 derece.
- Trabzon 32 derece.
- Erzurum 32 derece.
- Diyarbakır 41 derece.
- Gaziantep 41 derece.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 26 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 27 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 28 Ağustos 2025 Perşembe İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°.
