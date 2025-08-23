Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklar "normale" dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre sıcaklıklar yarından itibaren nispeten düşüşe geçiyor.

Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle: - Balıkesir 35 derece.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 26 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 27 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 28 Ağustos 2025 Perşembe İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°.