Meteoroloji uyardı. 2 gün yoğun kar, tipi, don...
15.12.2025 07:07
NTV - Haber Merkezi
Yurdun iç kesimlerinde havanın 2 ila 4 derece soğuması; 2 gün boyunca Batı Karadeniz, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak. Marmara'nın doğusunda sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Bugün ve salı günü artacak kar yağışının, çarşambadan itibaren etkisini yitireceği ve hafta sonuna kadar yurt genelinde havanın açık olacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışının Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MGM bu iller için buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi uyarısı yaptı.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 10 derece.
- İstanbul 11 derece.
- Denizli 12 derece.
- İzmir 15 derece.
- Adana 18 derece.
- Ankara 7 derece.
- Samsun 13 derece.
- Malatya 6 derece.
- Erzurum 3 derece.
- Diyarbakır 10 derece.
- Gaziantep 11 derece.