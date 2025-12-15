Meteoroloji uyardı. 2 gün yoğun kar, tipi, don...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak. Marmara'nın doğusunda sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Bugün ve salı günü artacak kar yağışının, çarşambadan itibaren etkisini yitireceği ve hafta sonuna kadar yurt genelinde havanın açık olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MGM bu iller için buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi uyarısı yaptı.