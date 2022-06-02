Meteoroloji uyardı: Ani ve şiddetli sağanaklara dikkat! (2 Haziran 2022 hava durumu)

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde sürse de yurdun birçok kentini ani ve şiddetli yaz sağanakları bekliyor.

Bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi beklenirken Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı 5 günlük hava tahmini grafikleri.

İç Anadolu'da çoğu kentte yaz sağanakları etkili olacak. Bölgede akşama doğru yağışların kuvveti artıyor.

Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahmin haritasına göre, ani ve şiddetli yağışların hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yaz sağanakları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı da var.