Meteoroloji uyardı. Bu ilde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede bu gece saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt illerinin tamamında aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şırnak il genelinde ise kuvvetli sağanak yağış, yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, dolu hadisesi, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.