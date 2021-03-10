Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak!

Şanlıurfa ve Mardin'de Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bölgede çamur şeklinde yağış olabileceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı 10.03.2021 - 10:04 | Son Güncelleme : 10.03.2021 - 10:15

Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde bugün Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevreleri, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Sıcaklıkların bugün 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğudan, ülkenin kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SURİYE VE IRAK'TAN GELECEK

Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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