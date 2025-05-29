Meteoroloji uyardı! Denizli'ye kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 30 Mayıs Cuma günü öğlen 13.00’den itibaren Denizli ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kuvvetli gök gürültülü yağışların, yarın saat 13.00 ile 20.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

