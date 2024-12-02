Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Çarşamba günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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