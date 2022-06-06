Meteoroloji uyardı: İstanbul'da yeni hafta yağmurlu

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara Bölgesi'nde bu hafta yağmurlar olumsuzluk yaratabilir. Şiddetli yağmur, dolu ve ani rüzgarlara karşı İç Anadolu Bölgesi de uyarıldı. Karadeniz'de de yağmur var.

Ege ve Akdeniz'de bu hafta bunaltıcı bir hava bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33



Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23



Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28



Diyarbakır: Az bulutlu 35