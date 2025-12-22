Meteoroloji uyardı. Kar, kuvvetli sağanak, don
22.12.2025 05:12
Son Güncelleme: 22.12.2025 05:13
NTV - Haber Merkezi
Marmara, İç Ege, Akdeniz'de sağanak; İç Anadolu ile Doğu'da ise şiddetli soğuk ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında kuvvetli sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara’nın kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde şiddetli soğuk, buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.
MGM; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve hortum uyarısı yaptı.
Yurdun iç ve doğu kesiminde buzlanma ve don bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 9 derece.
- İstanbul 12 derece.
- Denizli 10 derece.
- İzmir 15 derece.
- Adana 17 derece.
- Ankara 9 derece.
- Samsun 14 derece.
- Malatya 9 derece.
- Erzurum 5 derece.
- Diyarbakır 12 derece.
- Gaziantep 11 derece.