Meteoroloji uyardı. Kar, kuvvetli sağanak, don

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında kuvvetli sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara’nın kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde şiddetli soğuk, buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

MGM; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve hortum uyarısı yaptı.