Meteoroloji uyardı! Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Kars çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.



Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

