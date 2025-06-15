Meteoroloji uyardı! Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı! Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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