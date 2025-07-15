Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kars için kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Kars için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Kars çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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