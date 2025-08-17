Meteoroloji uyardı: O bölgede yaşayanlar dikkat! Fırtına geliyor
Batı Akdeniz'in batısında yer alan Kaş ve Kumluca'da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Kaş ve Kumluca arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen denizdeki fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
- Meteoroloji
- Fırtına
- Hava Durumu