Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek.



Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak.



Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Tunceli'de 8, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.



ORTA KARADENİZ'DE FIRTINA

Orta Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artıracak. Rüzgarın İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

