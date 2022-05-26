Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artacak

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısında sıcaklıklar artıyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Bursa ve Balıkesir’de 33-38, Sakarya’da 32-37, İzmir’de 35-37, Manisa’da 36-39, Aydın’da 38-40, Antalya’da 33-36, Düzce’de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

