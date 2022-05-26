Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artacak

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısında 12 dereceye kadar artacak.

Haberler 26.05.2022 - 10:20

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artacak

İstanbul hava durumu için 'den son dakika haberi... 

Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. 

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısında sıcaklıklar artıyor. 

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Bursa ve Balıkesir’de 33-38, Sakarya’da 32-37, İzmir’de 35-37, Manisa’da 36-39, Aydın’da 38-40, Antalya’da 33-36, Düzce’de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

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