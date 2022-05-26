Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artacak

Haberler 26.05.2022 - 10:20
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısında sıcaklıklar artıyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Bursa ve Balıkesir’de 33-38, Sakarya’da 32-37, İzmir’de 35-37, Manisa’da 36-39, Aydın’da 38-40, Antalya’da 33-36, Düzce’de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 25, 2022
(26 Mayıs - 1 Haziran 2022)
Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/q1HyqCA8JM