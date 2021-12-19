Meteoroloji uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor

Ülke genelindeki yağışlı hava çarşamba günü etkisini kaybediyor. Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, sıcaklıklar salı gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşecek.

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 15:52

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor

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 Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre soğuk hava dalgası geliyor.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava çarşamba günü etkisini kaybedecek.

Meteoroloji uyarısına göre sıcaklıklar salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

İL İL EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Salı ve Cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

ANKARA -9/-2

İSTANBUL 0/6

İZMİR 5/14

KONYA -12/0

SAMSUN 1/10

TRABZON -1/7

ERZURUM -19/-6

DİYARBAKIR -5/6

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