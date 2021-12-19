Meteoroloji uyardı: Soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre soğuk hava dalgası geliyor.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava çarşamba günü etkisini kaybedecek.



Meteoroloji uyarısına göre sıcaklıklar salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK



Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

İL İL EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR



Salı ve Cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:



ANKARA -9/-2



İSTANBUL 0/6



İZMİR 5/14



KONYA -12/0



SAMSUN 1/10



TRABZON -1/7



ERZURUM -19/-6



DİYARBAKIR -5/6

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