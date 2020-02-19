Meteoroloji uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor

Yağışlı ve serin hava geliyor.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemizin halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın (20.02.2020 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar (23.02.2020) günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışlı havanın, Cuma (21.02.2020) günü Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda, Cumartesi (22.02.2020) günü Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra Pazar günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının, Cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU



Üç büyük kentimizde önümüzdeki hafta başına kadar beklenen ayrıntılı hava durumunun şöyle olması bekleniyor:



Ankara: Yarın (Perşembe) akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Cuma günü genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Cumartesi günü ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



İstanbul: Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağmur şeklindeki yağışların, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü İstanbul’da yağış beklenmiyor.



İzmir: Yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Cuma günü (21.02.2020) sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu İzmir’de yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Doğu bölgelerimizde (Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinin doğusu) mevcut yüksek kar örtüsü üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."