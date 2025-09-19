Meteoroloji uyarmıştı: Bartın'da beklenen yağış geldi

Meteoroloji'nin günler öncesinde uyardığı Bartın'da beklenen yağış geldi.

Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli uyarısında bulunduğu 'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak etkili oluyor.

Yağmur, bardaktan boşalırcasına yağarken, yollar ve kaldırımlarda ise kısa sürede gölete döndü.

Şiddetli yağışın çok kısa sürmesi nedeniyle henüz su taşkını ve sel benzeri olayların yaşanmadığı öğrenildi.

