Meteoroloji uyarmıştı: Bartın'da beklenen yağış geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Bartın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak etkili oluyor.



Yağmur, bardaktan boşalırcasına yağarken, yollar ve kaldırımlarda ise kısa sürede gölete döndü.



Şiddetli yağışın çok kısa sürmesi nedeniyle henüz su taşkını ve sel benzeri olayların yaşanmadığı öğrenildi.