Meteoroloji uyarmıştı: Saniyeler içinde beyaza büründü

Meteorolojinin uyardığı Elazığ’da sağanak yağış yer yer etkili oluyor.

Bu çerçevede Kovancılar ilçesinde başlayan sağanak yerini dolayı bıraktı. Doluyla birlikte kısa sürede yerler beyaza büründü.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzeydoğusunun aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu yüksek kesimlerinin ise (1600 metre ve üzeri) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir. Tunceli çevreleri ve Bingöl'ün kuzeyi ile doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir." denildi.