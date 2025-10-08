Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur başladı, hortum korkusu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede sabah saatlerinden itibaren yerel sağanaklar ve kısa süreli fırtınaların etkili olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 10 Ekim 2025 Cuma Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 11 Ekim 2025 Cumartesi Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 12 Ekim 2025 Pazar Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.