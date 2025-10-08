Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur başladı, hortum korkusu yaşandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sel uyarısında bulunduğu Antalya'da sabah saatlerinde hortum oluştu. Karaya kadar yaklaşan hortum, bir süre sonra kayboldu. Kentte fırtınalı hava etkisini sürdürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde hortum oluştu.
İncekum sahili açıklarında akşam yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştuğu görülüdü.
Bir süre deniz yüzeyinde ilerleyen hortum, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde hortumun karaya kadar yaklaştığı, ardından etkisini yitirerek kaybolduğu görüldü.
YAĞMUR VE RÜZGARA DİKKAT
İncekum-Alanya kara yolunda gece yağış sonrası oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede sabah saatlerinden itibaren yerel sağanaklar ve kısa süreli fırtınaların etkili olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 10 Ekim 2025 Cuma Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 11 Ekim 2025 Cumartesi Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 12 Ekim 2025 Pazar Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
24/
19
Yarın
24/
16
Cuma
27/
16
Cumartesi
28/
17
Pazar
28/
18
- Etiketler :
- Antalya
- Antalya Alanya
- Fırtına
- Hortum