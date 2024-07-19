Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı sıcak hava uyarısından sonra Muğla Valiliği de yangın riskine karşı uyardı.

Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam edecek


Vali Akbıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının artması orman yangınlarına karşı birinci derece hassas olan ’da ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu bakımdan orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları büyük önem taşımaktadır.

Vatandaşlarımızı Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmeleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum”

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