Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul Valiliği'nden uyarı (Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
6 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Rize ve Artvin'de turuncu, Antalya, Burdur, Denizli ile Muğla için de sarı kodlu uyarı yayımlandı.
🗓️10 Eylül 2023 Pazar— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 10, 2023
☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/LvowOYqkb4
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Marmara'da rüzgarın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
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