Meteoroloji'de 2023'ün "en"leri: En sıcak Eskişehir en soğuk Gümüşhane!

İklim değişikliğinin etkileri Türkiye'de de hissediliyor. Ani hava değişimleri 2023 genelinde etkili olurken, geçen yıl en yüksek sıcaklık Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise Gümüşhane'nin Olucak köyü Karayayla mevkisinde ölçüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023 yılında Türkiye genelinde ölçülen verileri paylaştı.

Meteoroloji'de 2023'ün "en"leri: En sıcak Eskişehir en soğuk Gümüşhane!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , sosyal medya hesabından, Genel Müdürlüğünün, 2023 yılında genelindeki 2 bin 57 gözlem istasyonunda topladığı verileri paylaştı.

"2023 yılında en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise -36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü" bilgisini veren Özhaseki, il olarak en yüksek sıcaklığın 14 Ağustos'ta 47,6 derece ile Kilis'te, en düşük sıcaklığın ise 14 Şubat'ta -31,3 derece ile Erzurum'da kaydedildiğini belirtti.

Hafta sonu sıcaklık 10 derece düşecek! (Bugün hava nasıl olacak?)

Hafta sonu sıcaklık 10 derece düşecek! (Bugün hava nasıl olacak?)

Haberi Görüntüle

KAZ DAĞI MİLLİ PARKI GÜNLÜK TOPLAM YAĞIŞ MİKTARINDA REKOR KIRDI

Kar kalınlığının Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda, 17 Şubat'ta, 224 santimetre ölçüldüğünü vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bitlis, il merkezleri içinde 7 Şubat'ta ölçülen 162 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer aldı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Milli Parkı, 29 Kasım 2023'te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağışla günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı. İl merkezlerinde ise 3 Eylül'de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı. En hızlı rüzgar 26 Kasım'da saatte 174,2 kilometre hızla Giresun'un Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası'nda esti. İl merkezlerindeki en hızlı rüzgar ise saatteki hızı 113 kilometre olarak Isparta'da 26 Kasım'da kaydedildi. En yüksek deniz suyu sıcaklık değeri 32,8 derece ile 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri'nde kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı 16 Ocak'ta 5,9 derece ile Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri'nde ölçüldü."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...