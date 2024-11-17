Meteoroloji'de "ekim" alarmı! Ege'de son 40 yılın en kötü tablosu

Raporda, yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl ekim ayı yağışına göre yüzde 27 azalma meydana geldiği belirtildi. SADECE KARADENİZ'DE ARTTI Türkiye genelinde ekim ayı yağışlarının son 6 yıldır normalinin altında gerçekleştiği vurgulanan raporda, ekim ayında yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin tamamında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azaldığı ifade edildi. Karadeniz kıyı kesimi, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise yer yer yüzde 80'e varan artış gösterdiği açıklandı.

BARTIN'DA SON 63 YILIN REKOR YAĞIŞI



Bölge genelinde Karadeniz hariç diğer tüm bölgelerin normalin altında yağış aldığına işaret edilen raporda, il genelinde en fazla yağışın 331,4 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artışın yüzde 93 ile Bartın'da meydana geldiği belirtildi. Bartın ise son 65 yılın en yüksek ekim ayı yağışını aldı.



EGE'DE SON 40 YILIN EN KÖTÜSÜ



Yağışlarda normaline göre en fazla azalmanın, yüzde 95 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleştiği kaydedildi. Rapora göre, ekim ayı yağışları Ege Bölgesi'nde son 40, Marmara Bölgesi'nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi.



EN KÖTÜ EKİM AYINI YAŞAYAN İLLER



En az yağış 0,3 mm ile Aydın ve Muğla'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 99 ile Muğla'da gerçekleşti.

Gaziantep ve Kilis son 65 yılın, Karaman son 60 yılın en düşük ekim ayı yağışını aldı. İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Burdur ise son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı aldı.

Ayrıca Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Eskişehir'de son 23 yılın en düşük ekim ayı yağışı kaydedildi.

