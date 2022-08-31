Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 il için 'sarı' kodlu uyarı yapılarak, aralarında İstanbul'un da iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 06:33

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı

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 Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

`SARI` KODLA UYARI YAPILAN İLLER:

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN 'SAĞANAK' UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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