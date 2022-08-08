Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kod'lu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışlar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

11 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji, kuvvetli yağışa karşı 11 kenti sarı kodla uyardı.

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak'ta ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.