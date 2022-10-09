Meteoroloji'den 19 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri 'turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı. Bugün 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den 19 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

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Artvin, Bartın, Bingöl, Bolu, Düzce, Elazığ, Diyarbakır, Karabük, Kastamonu, Tunceli, Zonguldak, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Rize ve Trabzon.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Meteoroloji'den 19 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor - 1

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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