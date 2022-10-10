Meteoroloji'den 2 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı' uyarıda, Artvin ve Rize'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 2 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra  ve ’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı,  anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji'den 2 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor - 1

Doğu Karadeniz’de rüzgarın; bugün kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın; gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.

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