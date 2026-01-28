Meteorolojiden 2025 raporu: Kar kalınlığı 3 metreye ulaştı, en sıcak günde 50 derece aşıldı
28.01.2026 11:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğ'nün raporuna göre, hava sıcaklığının en yükseğe çıktığı ilçe Silopi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılının enlerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl en yüksek hava sıcaklığı 50,5 derece olarak ölçüldü. En yüksek kar kalınlığı ise 280 santimetre oldu.
Geride kalan yılın hava olaylarına ilişkin yılın enleri açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, Çevre, Şehircilik ve İklikm Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı.
Hazırlanan grafikte 2025 yılının enlerine yer verildi.
RÜZGAR 176,4 KİLOMETRE HIZLA ESTİ
Rapora göre geçen yıl Türkiye'de en şiddetli rüzgar 13 Şubat günü Bayburt'ta kaydedildi.
Kop Kayak Merkezi'ndeki ölçümlerde rüzgarın saatte 176,4 kilometre hızla estiği belirlendi.
DENİZ SUYU SICAKLIĞI 32 DERECEYİ AŞTI
Raporda en yüksek ve en düşük deniz suyu sıcaklıklarına da yer verildi.
2 Şubat günü Artvin'deki Arhavi Balıkçı Barınağı'nda deniz suyu sıcaklığı 6,1 derece olarak ölçüldü. Bu değer en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçti.
En yüksek deniz suyu sıcaklığı ise Antalya'da ölçüldü. Antalya Yeni Liman'daki Ana Mendirek Feneri'nde deniz suyu sıcaklığı 32,2 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre geçen yıl en soğuk yer Yüksekova, en sıcak yer ise Silopi oldu.
EN SICAK GÜN 50,5 DERECE
Geçen yıl Türkiye'de en sıcak gün ise 25 Temmuz günü oldu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz günü hava sıcaklığı 50,5 dereceye ulaştı.
SOĞUK REKORU YÜKSEKOVA'DA
En soğuk gün ise 25 Şubat'ta yaşandı.
Hakkari Yüksekova'daki Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 35,1 derece olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK YAĞIŞ GÖKÇEADA'DA
Sağanak yağmurlarda ise Ege ön plana çıktı.
En fazla yağış Gökçeada'ya düştü. Adadaki havalimanına metrekareye 167 kilogram yağış düştü.
KAR KALINIĞI 3 METREYİ BULDU
Kar kalınlığının en fazla olduğu yer ise Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit.
21 Mart tarihinde Ovit'te yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 2 metre 80 santimetreye ulaştığı belirlendi.