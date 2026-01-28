Meteorolojiden 2025 raporu: Kar kalınlığı 3 metreye ulaştı, en sıcak günde 50 derece aşıldı

Geride kalan yılın hava olaylarına ilişkin yılın enleri açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, Çevre, Şehircilik ve İklikm Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı.

Hazırlanan grafikte 2025 yılının enlerine yer verildi.

RÜZGAR 176,4 KİLOMETRE HIZLA ESTİ

Rapora göre geçen yıl Türkiye'de en şiddetli rüzgar 13 Şubat günü Bayburt'ta kaydedildi.

Kop Kayak Merkezi'ndeki ölçümlerde rüzgarın saatte 176,4 kilometre hızla estiği belirlendi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 32 DERECEYİ AŞTI

Raporda en yüksek ve en düşük deniz suyu sıcaklıklarına da yer verildi.

2 Şubat günü Artvin'deki Arhavi Balıkçı Barınağı'nda deniz suyu sıcaklığı 6,1 derece olarak ölçüldü. Bu değer en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

En yüksek deniz suyu sıcaklığı ise Antalya'da ölçüldü. Antalya Yeni Liman'daki Ana Mendirek Feneri'nde deniz suyu sıcaklığı 32,2 derece olarak ölçüldü.