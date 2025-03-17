Meteoroloji'den 26 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna paylaştı. 26 il için sarı kodlu uyarı yayımlanırken, sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
26 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale için yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
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