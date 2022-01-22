Meteoroloji'den 33 il için 'sarı' 16 il için 'turuncu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgar, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esecek.

🗓22 Ocak 2022 (Cumartesi)

☃️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Zirai Don Bekleniyor!

⚠️Çığ Riskine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, ⤵️ pic.twitter.com/7JNErLMMdp — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 22, 2022

33 İL ÇİN SARI, 16 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI



Beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Yalova, Kilis ve Osmaniye için "sarı kod", Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Zonguldak, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 3



İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3



İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9



Bursa: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 2



Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12



Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12



Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 6



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5