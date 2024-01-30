Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Edirne dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinde akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



KOCAELİ 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu ve Edremit Körfezi çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DENİZLİ 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



MANİSA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

