Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji, 4 kente sarı kod uyarısında bulundu. Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

 Genel Müdürlüğü'nün " için Uyarı Durumu" haritasında Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul'da kuvvetli, gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor.  Yetkililer sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Edirne dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinde akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu ve Edremit Körfezi çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in doğu ve kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneybatısının ve Çankırı çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri hafif kar yağışlı

KARAMAN -5°C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

SİVAS -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, doğu kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -6°C, 2°C
Çok bulutlu

DÜZCE -2°C, 6°C
Çok bulutlu

SİNOP 4°C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 7°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TOKAT -1°C, 3°C
Çok bulutlu

TRABZON 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -15°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -15°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

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