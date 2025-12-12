Meteorolojiden 43 kente sağanak ve kar uyarısı
12.12.2025 07:11
NTV - Haber Merkezi
Yurdun kuzeyinde yağmur, doğusunda ise kar yağışı bekleniyor. Batı ve güney kentlerinde ise güneşli hava ve sis görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile iç kesimlerde yağış bekleniyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
MGM Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da sağanak; Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Erzurum, Muş, Bitlis, Bayburt, Gümüşhane ile Erzincan'da ise kar ve karla karışık yağmur beklendiği uyarısını yaptı. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis görülecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 14 derece.
- İstanbul 13 derece.
- Denizli 15 derece.
- İzmir 17 derece.
- Adana 20 derece.
- Ankara 8 derece.
- Samsun 14 derece.
- Malatya 9 derece.
- Erzurum 4 derece.
- Diyarbakır 9 derece.
- Gaziantep 12 derece.