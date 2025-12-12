Meteorolojiden 43 kente sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile iç kesimlerde yağış bekleniyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

MGM Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da sağanak; Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Erzurum, Muş, Bitlis, Bayburt, Gümüşhane ile Erzincan'da ise kar ve karla karışık yağmur beklendiği uyarısını yaptı. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis görülecek.