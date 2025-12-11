Meteorolojiden 48 kente sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak; Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde sis görülecek.

İstanbul, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ordu, Artvin, Adana, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta sağanak; Hakkari, Bitlis ve Bayburt'ta kar; Gümüşhane ve Bingöl'de ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ise yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek.