Meteorolojiden 48 kente sağanak ve kar uyarısı
11.12.2025 05:36
Son Güncelleme: 11.12.2025 05:54
NTV - Haber Merkezi
43 ilde sağanak, 5 ilde ise kar ve karla karışık yağmur; yurdun iç kesimlerinde ise sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak; Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde sis görülecek.
İstanbul, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ordu, Artvin, Adana, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta sağanak; Hakkari, Bitlis ve Bayburt'ta kar; Gümüşhane ve Bingöl'de ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ise yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 13 derece.
- İstanbul 14 derece.
- Denizli 13 derece.
- İzmir 17 derece.
- Adana 18 derece.
- Ankara 10 derece.
- Samsun 13 derece.
- Malatya 8 derece.
- Erzurum 4 derece.
- Diyarbakır 11 derece.
- Gaziantep 11 derece.