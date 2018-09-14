Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.



Söz konusu 5 ili kapsayan bölgede öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen rüzgar, akşam saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.



Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

