Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların , , ve geneli, 'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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