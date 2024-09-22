Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyası yaptı.

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Bölgemiz genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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